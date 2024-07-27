Виктор Скрипник после поражения от «Левого берега» в турнире четырех, в котором разыгрывалось право сыграть в УПЛ в этом сезоне, покинул пост главного тренера «Металлиста 1925».

Об этом пишет УНН с ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

Сегодня состоялся разговор президента «Металлиста 1925» Владимира Носова и главного тренера команды Виктора Скрипника. Владелец клуба удовлетворил просьбу Скрипника о прекращении сотрудничества по соглашению сторон. Вместе с Виктором Скрипником клуб покидает и его тренерский штаб - говорится в сообщении.

Отмечается, что о том, кто в дальнейшем будет тренировать команду - клуб сообщит в ближайшее время.

Дополнение

В сезоне УПЛ 2023/2024 «Металлист 1925» занял последнее место в таблице и вылетел в Первую лигу. Однако, после снятия с УПЛ «Днепр-1» клуб получил шанс сохранить прописку в высшем дивизионе.

Исполком Украинской Ассоциации Футбола принял решение по поводу замены СК «Днепр-1» в Украинской Премьер-лиге: будет проведен переходной турнир из четырех клубов, победитель которого заменит спортивный клуб из Днепра.

Состав участников: «Минай», „Металлист 1925“, „Левый берег“ и „Эпицентр“. Вчера, команда Скрипника, уступив в серии послематчевых пенальти «Левому берегу», окончательно вылетела в Первую лигу. В финальном матче турнира за право сыграть в УПЛ «Левый берег» встретится с «Минаем», который также в серии пенальти обыграл «Эпицентр».

Виктор Скрипник возглавлял «Металлист 1925» с 20 декабря 2023 года. Под руководством Скрипника харьковчане, учитывая только официальные игры, провели всего 14 матчей, в которых одержали 1 победу, 1 ничью и 8 поражений.