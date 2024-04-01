Украина в этом году предоставит бизнесу более 500 млн грн микрогрантов, 57% последних получателей - женщины

Украина инвестирует более полумиллиарда гривен в бизнес украинских предпринимателей, победивших в программе "Власна справа", при этом в пятой волне этой программы микрогрантов более 50% победителей - женщины. Об этом, как сообщили в Минэкономики, сказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, пишет УНН.

Детали

Как указано, 521 украинец был признан победителем пятой волны грантовой программы "Власна справа", получив 124 млн гривен на старт или расширение своего бизнеса от государства. За период с начала этого года более 2 000 предпринимателей стали победителями программы, где государство инвестирует более полумиллиарда гривен в их бизнес. Всего с начала программы грантовую поддержку получили более 15 тысяч украинцев.

"С начала этого года имеем уже более 2 000 победителей программы "Власна справа", которые получат от государства микрогранты на старт или развитие своего бизнеса на полмиллиарда гривен. Почти 20% из них откроют новые компании, другие - увеличат объемы производства, расширят ассортимент продукции и услуг. При этом эти предприниматели создадут 4 400 новых рабочих мест во всех регионах нашей страны. Всего со старта программы грантовую поддержку получили уже более 15 тысяч украинцев на 3,5 млрд грн. Более 1 млрд грн они уже вернули государству в виде уплаченных налогов и сборов в бюджет", - отметила Татьяна Бережная.

По пятой волне микрогрантов, среди получателей, по данным Минэкономики, 57% составляют женщины, 33% - мужчины, а 10% - юридические лица. Из 73% получателей есть высшее образование. Больше всего грантов было получено во Львовской области (56 человек), Винницкой области (42 человека), Киевской области (40 человек), Ивано-Франковской области (38 человек) и городе Киеве (42 человека). Большинство получателей микрогрантов планируют потратить средства на приобретение необходимого оборудования для своего бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители пятой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 185 человек;

временное размещение и организация питания - 84 человека;

перерабатывающая промышленность - 61 человек.

Напомним

39 ветеранов получили 19 миллионов гривен грантов на развитие собственного бизнеса после четвертой волны заявок в 2024 году.