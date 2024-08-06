Украина в ближайшее время ожидает транш 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility - Шмыгаль

Украина ожидает в ближайшее время получить следующий транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина продолжает усиливать свою финансовую устойчивость. Вчера в государственный бюджет поступило 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи от Соединенных Штатов. Всего в этом году рассчитываем получить от американских союзников 7,8 млрд долларов бюджетной поддержки. В ближайшее время ожидается следующий транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что за 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе 16 млрд евро.

"Мы четко идем по графику выполнения всех индикаторов. Все реформы выполняем. Принимаем все необходимые изменения", - добавил Шмыгаль.

По его словам, средства партнеров пойдут на финансирование невоенных расходов бюджета, для выполнения социальных обязательств государства, для выплаты зарплат бюджетникам, для реализации экономических и гуманитарных проектов.

Напомним

Украина получила 3,9 млрд долл. гранта от США через Всемирный банк, что стало первым траншем прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Средства помогут финансировать в том числе зарплаты бюджетникам и социальные пособия.

Совет ЕС принял решение о первом платеже Украине объемом почти 4,2 млрд евро в рамках новой программы Ukraine Facility.