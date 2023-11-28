Украина утвердила на следующий год проект плана реформ для вступления в НАТО
Киев • УНН
Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины одобрила проект национальной программы с целью приобретения членства в НАТО, сосредоточившись на реформах в сфере обороны и ответе на вызовы, связанные с российским вторжением. Программа будет представлена в НАТО 29 ноября.
Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы (аРНП) на 2024 год для представления стороне НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины под председательством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы (аРНП) на 2024 год для представления стороне НАТО
Детали
Сообщается, что главная цель аРНП - подготовка Украины к членству в Североатлантическом Альянсе путем повышения обороноспособности как будущего союзника Альянса. Все изменения разработаны с учетом условий полномасштабного вторжения России.
Председатель Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что адаптированная РНП является максимально сжатой и практичной, сфокусированной на реформах в секторе безопасности и обороны.
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"В сфере демократических трансформации четко зафиксирована ссылка на задачи, которые Украина выполняет на пути европейской интеграции. Мы провели хорошую внутреннюю работу, а также основательные консультации со штаб-квартирой НАТО. Союзники положительно оценили подход, который мы предложили, и дали обобщенные рекомендации к проекту, которые были учтены Комиссией", - рассказала Стефанишина.
Отмечается, что проект аРНП будет представлен союзникам 29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
Проект Программы содержит пять базовых разделов: политические и экономические вопросы, оборонные и военные вопросы, ресурсные вопросы, вопросы безопасности и правовые вопросы. Определенные мероприятия также коррелируются с повесткой дня "Женщины, мир, безопасность".
"В части политических реформ, в том числе по трансформации государственного управления, повышения прозрачности и содействия инклюзивному политическому процессу, Адаптированная ГНП скоординирована и гармонизирована с повесткой дня реформ Правительства Украины для начала переговоров с ЕС о вступлении, а также для реализации рекомендаций Группы семи (G7), Международного валютного фонда, Совета Европы, Организации экономического сотрудничества и развития и других партнеров", - говорится в сообщении.
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Таким образом, фокус аРНП на 2024 год сосредоточен на усилении оборонных возможностей сектора безопасности и обороны Украины через развитие соответствующих систем планирования, управления и контроля.
Изменения будут происходить путем внедрения стандартов и лучших практик НАТО с целью достижения совместимости с Альянсом.
Украина утвердила на следующий год проект плана реформ для вступления в НАТО
Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины одобрила проект национальной программы с целью приобретения членства в НАТО, сосредоточившись на реформах в сфере обороны и ответе на вызовы, связанные с российским вторжением. Программа будет представлена в НАТО 29 ноября.
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