Миссия ООН ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии Еленовки в Донецкой области в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Украина призывает ООН выполнять свой мандат и расследовать массовое убийство в Еленовке. Об этом заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во вторую годовщину теракта в Еленовке, передает УНН.

Детали

Омбудсман напомнил, что погибшие в Еленовке имели официальный статус военнопленных и были верифицированы МККК.

Украина обратилась к ООН и МККК, как к гарантам договоренностей по защитникам "Азовстали". Договоренности предусматривали, что им сохранят жизнь и впоследствии обменяют.

Организации выразили готовность расследовать теракт. 3 августа 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готовит для этого группу экспертов. Через 5 месяцев он распустил миссию из-за отсутствия гарантий безопасности.

россия не предоставила доступа в Еленовку ни Украине, ни международным организациям. Миссия ООН ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии. Я неоднократно пытался встретиться с ее участниками и выражал готовность передать материалы, которые есть у Украины - рассказал Омбудсман.

Он также указал, что предлагал российской уполномоченной по правам человека совместно посетить место трагедии, на что получил отказ.

Украина требует, чтобы миссия ООН как можно быстрее возобновила свою работу или была создана новая миссия. Призываю ООН и МККК выполнять свой мандат и расследовать массовое убийство в Еленовке - заявил Лубинец.

Дополнение

СБУ сообщила о подозрении двум коллаборационистам, которые подозреваются в причастности к гибели украинских военнопленных в Еленовке в июле 2022 года.

Напомним

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных.

7 июля 2023 года Украине удалось вернуть тела военнопленных, погибших в результате теракта в колонии оккупированного поселка Еленовка в Донецкой области. Большинство из тел - идентифицированы.

В ООН отклонили заявления россии, что украинские военнопленные, погибшие в Еленовке, были убиты украинским ударом HIMARS