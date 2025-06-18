Украина станет первой страной вне ЕС, которая присоединится к политике "Roam like at Home" - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина станет первой страной за пределами Европейского союза, которая присоединится к политике "Roam like at Home". Это позволит украинцам не платить за роуминг в 27 странах ЕС. Решение ожидают от Совета ЕС, и Украина может стать частью единого коммуникационного пространства с начала 2026 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина станет первой страной за пределами Европейского Союза, которая сможет присоединиться к политике Roam like at Home. Это дает возможность украинцам не платить за роуминг во время телефонных звонков и пользования мобильным интернетом на территории стран Евросоюза, пишет УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.
Украина станет первой страной за пределами ЕС, которая присоединится к Roam like at Home
Детали
По словам главы правительства, присоединение Украины к политике ЕС Roam like at Home позволит украинцам не платить за роуминг во время телефонных звонков и пользования мобильным интернетом на территории 27 стран Евросоюза.
Ожидаем, что вскоре Совет ЕС одобрит это решение и с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства
Он добавил, что до сих пор ни одна из стран за пределами Евросоюза не присоединялась к политике Roam like at Home.
Дополнение
Шмыгаль сообщил, что продолжаются переговоры относительно квот на экспорт украинской продукции в ЕС. Потери экспорта оцениваются в 800 млн долл. из-за восстановления довоенного режима торговли.