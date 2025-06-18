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Украина станет первой страной вне ЕС, которая присоединится к политике "Roam like at Home" - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Украина станет первой страной за пределами Европейского союза, которая присоединится к политике "Roam like at Home". Это позволит украинцам не платить за роуминг в 27 странах ЕС. Решение ожидают от Совета ЕС, и Украина может стать частью единого коммуникационного пространства с начала 2026 года.

Украина станет первой страной вне ЕС, которая присоединится к политике "Roam like at Home" - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина станет первой страной за пределами Европейского Союза, которая сможет присоединиться к политике Roam like at Home. Это дает возможность украинцам не платить за роуминг во время телефонных звонков и пользования мобильным интернетом на территории стран Евросоюза, пишет УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Украина станет первой страной за пределами ЕС, которая присоединится к Roam like at Home

- сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам главы правительства, присоединение Украины к политике ЕС Roam like at Home позволит украинцам не платить за роуминг во время телефонных звонков и пользования мобильным интернетом на территории 27 стран Евросоюза.

Ожидаем, что вскоре Совет ЕС одобрит это решение и с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства 

- подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что до сих пор ни одна из стран за пределами Евросоюза не присоединялась к политике Roam like at Home.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что продолжаются переговоры относительно квот на экспорт украинской продукции в ЕС. Потери экспорта оцениваются в 800 млн долл. из-за восстановления довоенного режима торговли.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаполитикаНаши за границей
Европейский Союз
Украина
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