Україна стане першою країною поза межами ЄС, що долучиться до політики "Roam like at Home" - Шмигаль

Україна стане першою країною поза межами Євросоюзу, яка долучиться до політики "Roam like at Home". Це дозволить українцям не сплачувати за роумінг у 27 країнах ЄС. Рішення очікують від Ради ЄС, і Україна може стати частиною єдиного комунікаційного простору з початку 2026 року.