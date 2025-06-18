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Україна стане першою країною поза межами ЄС, що долучиться до політики "Roam like at Home" - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Україна стане першою країною поза межами Євросоюзу, яка долучиться до політики "Roam like at Home". Це дозволить українцям не сплачувати за роумінг у 27 країнах ЄС. Рішення очікують від Ради ЄС, і Україна може стати частиною єдиного комунікаційного простору з початку 2026 року.

Україна стане першою країною поза межами ЄС, що долучиться до політики "Roam like at Home" - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна стане першою країною за межами Європейського Союзу, яка зможе долучитися до політики Roam like at Home. Це дає можливість українцям не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території країн Євросоюзу, пише УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.

Україна стане першою країною поза межами ЄС, що долучиться до Roam like at Home

- повідомив Шмигаль.

Деталі

За словами очільника уряду, приєднання України до політики ЄС Roam like at Home дасть змогу українцям не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Євросоюзу.

Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору 

- підкреслив прем’єр-міністр.

Він додав, що досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home.

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Доповнення

Шмигаль повідомив, що тривають переговори щодо квот на експорт української продукції в ЄС. Втрати експорту оцінюються в 800 млн дол через відновлення довоєнного режиму торгівлі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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