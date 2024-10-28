Украина стала 179-м членом Международного фонда сельского развития - что это дает
Киев • УНН
Украина присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD), специализированному агентству ООН. Украинские аграрии получат доступ к льготному финансированию, грантам и международным тендерам.
Украина вошла в Международный фонд сельского развития (IFAD). Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что Украина стала 179 страной-членом Международного фонда сельского развития - единственного агентства Организации Объединенных Наций, сосредоточенного на трансформации сельского хозяйства, развития сельской экономики и продовольственных систем. Приоритет IFAD - развитие малого фермерства.
Их поддержка позволит производителям повысить конкурентоспособность, укрепить позиции на рынке и повлияет на развитие аграрного сектора страны в целом
Также он сообщил, что украинские производители будут иметь доступ к недорогим финансовым ресурсам, грантовой поддержке, к участию в тендерах Фонда для закупок товаров и услуг, к инвестициям для поддержки устойчивого развития. В частности, в таких сферах как:
- повышение производительности
- увеличение доходов
- инновационные технологии
- устойчивость к кризисам и изменениям климата
Напомним
В сентябре Верховная Рада ратифицировала решение о присоединении Украины к Соглашению об учреждении Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD). Благодаря этому аграрии будут иметь доступ к базе данных Фонда и его международным разработкам, а также смогут участвовать в тендерах Фонда на закупку товаров и услуг для реализации программ.
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