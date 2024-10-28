Україна стала 179-м членом Міжнародного фонду сільського розвитку - що це дає
Київ • УНН
Україна приєдналася до Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD), спеціалізованої агенції ООН. Українські аграрії отримають доступ до пільгового фінансування, грантів та міжнародних тендерів.
Україна увійшла до Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD). Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, пише УНН.
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Повідомляється, що Україна стала 179 країною-членом Міжнародного фонду сільського розвитку – єдиної агенції Організації Об’єднаних Націй, що зосереджена на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем. Пріоритет IFAD - розвиток малого фермерства.
Їхня підтримка дозволить виробникам підвищити конкурентоздатність, зміцнити позиції на ринку та вплине на розвиток аграрного сектору країни загалом
Також він повідомив, що українські виробники матимуть доступ до недорогих фінансових ресурсів, грантової підтримки, до участі в тендерах Фонду для закупівель товарів і послуг, до інвестицій для підтримки сталого розвитку. Зокрема, в таких сферах як:
- підвищення продуктивності
- збільшення доходів
- інноваційні технології
- стійкість до криз та змін клімату
Нагадаємо
У вересні Верховна Рада ратифікувала рішення щодо приєднання України до Угоди про заснування Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD). Завдяки цьому аграрії матимуть доступ до бази даних Фонду та його міжнародних розробок, а також зможуть брати участь у тендерах Фонду на закупівлю товарів і послуг для реалізації програм.
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