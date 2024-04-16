Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду

Центр противодействия дезинформации совместно с TikTok уже есть модель реагирования и через пару дней начнет блокировать сомнительные аккаунты, которые распространяют роспропаганду. Об этом сообщила заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Алина Бондарчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Центр противодействия дезинформации совместно с TikTok уже есть модель реагирования и начнем я так надеюсь совсем скоро блокировать такие каналы. Мы дали уже список TikTok аккаунтов, которые не стоит просматривать. Он есть на нашем сайте. Мы дали этот список, и дальше перейдем к блокировке. Буквально еще пару дней и уже начнем их блокировать", - рассказала Бондарчук.

По ее словам, если контент с этих заблокированных аккаунтов будет появляться на других аккаунтах, они будут заблокированы автоматически уже даже без жалоб.

Дополнение

Кремль проводит в соцсетях целенаправленную пропагандистскую кампанию, распространяя ролики на которых якобы украинские мужчины отдыхают за границей. Цель этой ИПСО - сорвать мобилизацию и увеличить напряжение в обществе.