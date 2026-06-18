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Украина рассчитывает открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС в ближайшие недели — Зеленский

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Владимир Зеленский заявил о намерении открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению в ЕС в ближайшие недели. На данный момент открыт первый кластер.

Украина рассчитывает открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС в ближайшие недели — Зеленский

Украина рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС в ближайшие недели и будет работать ради этого, сообщил во время общения с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Затем будет заседание Европейского Совета. Мы благодарны всем странам Европейского Союза за открытие первого кластера. Это для нас серьезный шаг вперед. Мы не останавливаемся. Наши желания в ближайшие недели, месяцы — желательно, чтобы недели — безусловно, чтобы мы смогли открыть и остальные 5 кластеров, чтобы все 6 кластеров открыли нам путь к будущему членству в ЕС. Будем работать ради этого

— сказал Зеленский.

Зеленский и лидеры ЕС обсудили график открытия пяти новых кластеров и первый транш финподдержки16.06.26, 22:40 • 4806 просмотров

Юлия Шрамко

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