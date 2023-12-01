Украина рассчитывает, что Еврокомиссия представит план использования замороженных активов рф в декабре

В Украине рассчитывают, что Еврокомиссия уже в этом месяце представит план использования замороженных суверенных активов россии для поддержки Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Главным ресурсом нашего восстановления должны стать конфискованные российские активы. Все понимают, что это справедливо и правильно. Рассчитываем, что уже в этом месяце Еврокомиссия представит план использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины - сказал Шмыгаль.

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Он напомнил, что на этой неделе двухпартийная и двухпалатная группа членов Конгресса представила законопроект о конфискации активов подсанкционных российских олигархов в пользу восстановления Украины.

Этот документ расширяет возможности Министерства юстиции США по конфискации и дает ему полномочия передавать в пользу Украины все средства от конфискованных Правительством США российских активов. Мы призываем наших партнеров двигаться дальше - отметил Шмыгаль.

По его словам, под конфискацию должны попасть как активы российских олигархов, так и суверенные активы россии.

"Это единственный путь показать кремлевскому режиму, что его стратегия истощения не сработает", - отметил Шмыгаль.