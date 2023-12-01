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Украина рассчитывает, что Еврокомиссия представит план использования замороженных активов рф в декабре

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 15:09  •  6526 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в декабре Европейская комиссия предложит план использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

В Украине рассчитывают, что Еврокомиссия уже в этом месяце представит план использования замороженных суверенных активов россии для поддержки Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Главным ресурсом нашего восстановления должны стать конфискованные российские активы. Все понимают, что это справедливо и правильно. Рассчитываем, что уже в этом месяце Еврокомиссия представит план использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины

- сказал Шмыгаль.

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Он напомнил, что на этой неделе двухпартийная и двухпалатная группа членов Конгресса представила законопроект о конфискации активов подсанкционных российских олигархов в пользу восстановления Украины.

Этот документ расширяет возможности Министерства юстиции США по конфискации и дает ему полномочия передавать в пользу Украины все средства от конфискованных Правительством США российских активов. Мы призываем наших партнеров двигаться дальше

- отметил Шмыгаль.

По его словам, под конфискацию должны попасть как активы российских олигархов, так и суверенные активы россии.

"Это единственный путь показать кремлевскому режиму, что его стратегия истощения не сработает", - отметил Шмыгаль.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Україна розраховує, що Єврокомісія представить план використання заморожених активів рф в грудні
Ukraine expects the European Commission to present a plan for the use of frozen assets of the Russian Federation in December
Новости по теме

Украина рассчитывает, что Еврокомиссия представит план использования замороженных активов рф в декабре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в декабре Европейская комиссия предложит план использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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