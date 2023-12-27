Украина продлила антарктическую программу до 2025 года

Кабинет министров Украины продлил срок выполнения программы по исследованиям в Антарктике до 2025 года. Программа дополнена, в частности мерами по модернизации антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

"Внесены изменения в Государственную целевую научно-техническую программу проведения исследований в Антарктике на 2011-2023 годы. Продлен срок выполнения Программы на период до 2025 года. Дополнена Программа мероприятиями по обеспечению эксплуатации научно-исследовательского судна, а также модернизации антарктической станции "Академик Вернадский" и других объектов инфраструктуры и т. д.", - написал Мельничук.

Дополнение

19 декабря сообщалось, что возле украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне птенцы субантарктических пингвинов, причем 8 из 11 яиц принесли малышей, и ожидается бум рождаемости пингвинов.