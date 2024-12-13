Украина призвала срочно передать 20 систем ПВО после новой массированной атаки рф
Киев • УНН
Глава МИД Сибига призвал срочно передать Украине системы NASAMS, HAWK или IRIS-T. россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре, в частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне новой ракетной атаки рф на страну призвал срочно передать Киеву 20 систем противовоздушной обороны, сообщает УНН.
Массированная российская ракетная атака на Украину сегодня утром, направленная прежде всего на энергетическую систему. россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T
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Утром 13 декабря рф нанесла массированную атаку на энергетическую систему Украины. В частности, нанесла удары по энергетическим объектам Львовской области, впрочем обошлось без пострадавших.
Также атаковала объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
В Тернопольской области зафиксированы "негативные последствия" в результате ракетной атаки рф, жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.