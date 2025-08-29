Украина призывает убрать флаг России с Венецианского кинофестиваля

Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале. Об этом информирует УНН со ссылкой на МИД Украины.

Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля