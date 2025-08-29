Украина призывает убрать флаг России с Венецианского кинофестиваля
Киев • УНН
МИД и Минкульт Украины осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале. Это связано с военными преступлениями России и атаками на украинские города, которые привели к гибели 21 человека, включая 4 детей.
Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале. Об этом информирует УНН со ссылкой на МИД Украины.
Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, пока Россия имеет свободу выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены – это не свобода искусства, а лицемерие, безразличие и поддержка еще большего террора.
"Единственное, что сейчас должен сделать Венецианский кинофестиваль, – избавиться от присутствия России и российского флага", - отметили в МИД Украины.
Напомним
В период с 27 августа по 9 сентября Венеция снова станет эпицентром мирового кино. Нынешняя программа фестиваля поражает масштабом имен и событий. На красной дорожке ожидают Джулию Робертс, Дуэйна Джонсона, Эмили Блант и Кейт Бланшетт, а среди премьер представят нового "Франкенштейна" дель Торо, "Бугонию" Лантимоса и драму Соррентино "Грация".