Украина призывает убрать флаг России с Венецианского кинофестиваля

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 18511 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 33357 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 102944 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 55689 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 68833 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 108075 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 121463 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104423 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116886 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84289 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Мадяр ответил на запрет на въезд в Венгрию: «Засуньте в «жопу» ваши санкции и ограничения»28 августа, 12:49 • 5538 просмотра
В Киеве приостановили работу фуникулера: проводятся мероприятия с участием полиции28 августа, 13:09 • 6612 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 53929 просмотра
Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атакиVideo28 августа, 16:19 • 7954 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт18:17 • 6382 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 15:40 • 18511 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 53947 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 102944 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 193516 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 195954 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Реджеп Тайип Эрдоган
Андрій Єрмак
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Харьков
Сумы
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 124907 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 155185 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 156996 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 147636 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 178232 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

Украина призывает убрать флаг России с Венецианского кинофестиваля

Киев • УНН

 • 22 просмотра

МИД и Минкульт Украины осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале. Это связано с военными преступлениями России и атаками на украинские города, которые привели к гибели 21 человека, включая 4 детей.

Украина призывает убрать флаг России с Венецианского кинофестиваля

Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале. Об этом информирует УНН со ссылкой на МИД Украины. 

Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля

- говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, пока Россия имеет свободу выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены – это не свобода искусства, а лицемерие, безразличие и поддержка еще большего террора. 

"Единственное, что сейчас должен сделать Венецианский кинофестиваль, – избавиться от присутствия России и российского флага", - отметили в МИД Украины.

Напомним

В период с 27 августа по 9 сентября Венеция снова станет эпицентром мирового кино. Нынешняя программа фестиваля поражает масштабом имен и событий. На красной дорожке ожидают Джулию Робертс, Дуэйна Джонсона, Эмили Блант и Кейт Бланшетт, а среди премьер представят нового "Франкенштейна" дель Торо, "Бугонию" Лантимоса и драму Соррентино "Грация".

Вита Зеленецкая

Политика
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Киев