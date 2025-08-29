Україна закликає усунути прапор росії з Венеційського кінофестивалю

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 18492 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 33329 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 102912 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 55666 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 68813 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108065 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121455 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104421 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116884 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84288 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
74%
752мм
Популярнi новини
Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини: "Запхайте в "дупу" ваші санкції та обмеження"28 серпня, 12:49 • 5538 перегляди
У Києві призупинили роботу фунікулера: проводяться заходи за участі поліції28 серпня, 13:09 • 6612 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 53929 перегляди
Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атакиVideo28 серпня, 16:19 • 7954 перегляди
Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт18:17 • 6382 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 18492 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 53931 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 102912 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 193508 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 195947 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Реджеп Тайїп Ердоган
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Харків
Суми
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 124903 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 155184 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 156995 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 147635 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 178231 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

Україна закликає усунути прапор росії з Венеційського кінофестивалю

Київ • УНН

 • 10 перегляди

МЗС та Мінкульт України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі. Це пов'язано з військовими злочинами Росії та атаками на українські міста, що призвели до загибелі 21 людини, включаючи 4 дітей.

Україна закликає усунути прапор росії з Венеційського кінофестивалю

Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури і стратегічних комунікацій України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі. Про це інформує УНН з посиланням на МЗС України. 

Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю

- йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, поки росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору. 

"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора", - зазначили в МЗС України.

Нагадаємо

У період з 27 серпня по 9 вересня Венеція знову стане епіцентром світового кіно. Цьогорічна програма фестивалю вражає масштабом імен та подій. На червоній доріжці очікують Джулію Робертс, Двейна Джонсона, Емілі Блант і Кейт Бланшетт, а серед прем’єр представлять нового "Франкенштейна" дель Торо, "Бугонію"Лантімоса та драму Соррентіно "Грація".

Віта Зеленецька

Політика
Міністерство закордонних справ України
Україна
Київ