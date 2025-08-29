Україна закликає усунути прапор росії з Венеційського кінофестивалю
Київ • УНН
МЗС та Мінкульт України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі. Це пов'язано з військовими злочинами Росії та атаками на українські міста, що призвели до загибелі 21 людини, включаючи 4 дітей.
Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури і стратегічних комунікацій України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі. Про це інформує УНН з посиланням на МЗС України.
Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, поки росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору.
"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора", - зазначили в МЗС України.
Нагадаємо
У період з 27 серпня по 9 вересня Венеція знову стане епіцентром світового кіно. Цьогорічна програма фестивалю вражає масштабом імен та подій. На червоній доріжці очікують Джулію Робертс, Двейна Джонсона, Емілі Блант і Кейт Бланшетт, а серед прем’єр представлять нового "Франкенштейна" дель Торо, "Бугонію"Лантімоса та драму Соррентіно "Грація".