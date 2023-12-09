Украина призывает мир осудить запланированные Россией "выборы" на оккупированных территориях
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины призывает мир осудить запланированные Россией президентские выборы на оккупированных украинских территориях и ввести санкции против причастных к ним лиц. В ведомстве отмечают, что выборы нарушают международное право и будут признаны недействительными.
Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество осудить намерение кремля провести выборы президента рф, в частности, на временно оккупированных территориях, а также ввести санкции в отношении причастных к их организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД.
Детали
Как отметили в МИД, проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. В ведомстве отметили, что "такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет незаконным и ничтожным".
Призываем международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на захваченных украинских территориях, а на причастных к их организации и проведению - наложить санкции
Также украинское дипломатическое ведомство призывает иностранные государства не присылать своих граждан в качестве наблюдателей на эти псевдовыборы. В МИД напомнили, что для тех, кто будет участвовать, предусмотрена уголовная ответственность согласно украинскому законодательству.
"Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом удержания российского режима у власти", - указали в министерстве.
Напомним
8 декабря ЦИК рф объявила о проведении 15-17 марта 2024 года очередных выборов президента россии. кремль сообщил о намерении организовать голосование и на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что после президентских выборов в россии, где высокий процент "победы" владимира путина, игра будет на стороне западных лидеров - признать результаты выборов в рф, или нет. Но нелегитимность президента путина может быть переломным моментом.
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Украина призывает мир осудить запланированные Россией "выборы" на оккупированных территориях
Министерство иностранных дел Украины призывает мир осудить запланированные Россией президентские выборы на оккупированных украинских территориях и ввести санкции против причастных к ним лиц. В ведомстве отмечают, что выборы нарушают международное право и будут признаны недействительными.
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