Украина привлечет 300 млн долларов на энергооборудование для Нафтогаза и обсуждает формат закупки локомотивов

В Вашингтоне премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с Президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем и командой банка.

В Вашингтоне провели встречу с Президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем и командой банка. Ключевые направления углубления экономического сотрудничества неизменны: энергетика, продукция двойного назначения, критические минералы и логистика - сообщила премьер-министр.

Как сообщила Свириденко, договорились запустить механизм финансирования закупки американского энергетического оборудования для "Нафтогаза" на сумму 300 млн долларов. Это позволит восстановить разрушенные российскими атаками объекты газодобычи. Также обсудили параметры более широкой программы модернизации энергетического сектора объемом более 1 млрд долларов.

Кроме того, рассмотрели возможность создания механизма поддержки поставок американского СПГ в Украину на условиях финансирования, сопоставимых с рыночными условиями Еврозоны. Для прохождения самого сложного отопительного сезона 2025-2026 государственный "Нафтогаз" импортировал рекордные для страны 900 млн кубометров американского СПГ. Украина заинтересована в увеличении объемов закупки американского газа и углублении сотрудничества с американскими финансовыми институтами в этом направлении, добавила премьер-министр.

По ее словам, Украина привлекает возможности развития и в сфере логистики. Обсудили форматы финансирования закупки локомотивов для "Укрзализныци" для первоочередных нужд, в частности восстановления подвижного состава. Более 300 локомотивов компании были повреждены или уничтожены в результате российских атак. Следующий этап — структурирование соглашения на взаимовыгодных условиях с использованием доступных финансовых инструментов.

Также договорились подписать меморандум о финансировании украинских проектов в сфере критических минералов и отдельно разработать программы рамочного финансирования украинских компаний двойного назначения - резюмировала Свириденко.

