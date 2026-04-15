ukru
16:37 • 7910 просмотра
Эксклюзив
15:53 • 16602 просмотра
15 апреля, 12:27 • 14991 просмотра
Эксклюзив
15 апреля, 10:54 • 19240 просмотра
15 апреля, 10:46 • 14276 просмотра
15 апреля, 09:39 • 21329 просмотра
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 38412 просмотра
14 апреля, 23:54 • 30095 просмотра
14 апреля, 19:27 • 35870 просмотра
14 апреля, 12:03 • 67981 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.1м/с
60%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Украина и США договорились расширить возможности работы URIF и создать фонд для соинвестирования

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Юлия Свириденко и Скотт Бессент договорились о создании фонда соинвестирования. Стороны обсудили покрытие военных рисков и ограничение доходов рф.

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом. В центре внимания — финансовая и энергетическая ситуация в Украине и влияние событий на Ближнем Востоке на мировые рынки, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, на развитие заседания Управляющего совета Американско-Украинского инвестиционного фонда (URIF), которое состоялось в марте в Киеве, отметили важность утверждения очередных инвестиционных проектов.

- добавила премьер-министр.

Свириденко и Бессент обсудили также важность существенного расширения механизма покрытия военных рисков для потенциальных инвесторов в украинскую экономику. Важную роль здесь могут сыграть уникальные инструменты Корпорации США по финансированию международного развития (DFC), которые способны поддержать частный капитал в условиях войны.

Отдельно остановились на необходимости усиления санкционной политики в отношении России, чтобы не допустить укрепления ее военного потенциала.  Позиция Украины неизменна: санкции против российских компаний должны усиливаться, в частности в отношении ограничения поставок компонентов для оружия и сокращения нефтегазовых доходов России. Мы уже видим их эффект 

- резюмировала Свириденко. 

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Украина
Киев