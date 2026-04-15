Украина и США договорились расширить возможности работы URIF и создать фонд для соинвестирования

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом. В центре внимания — финансовая и энергетическая ситуация в Украине и влияние событий на Ближнем Востоке на мировые рынки, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, на развитие заседания Управляющего совета Американско-Украинского инвестиционного фонда (URIF), которое состоялось в марте в Киеве, отметили важность утверждения очередных инвестиционных проектов.

Договорились расширить возможности работы URIF и создать фонд для соинвестирования - добавила премьер-министр.

Свириденко и Бессент обсудили также важность существенного расширения механизма покрытия военных рисков для потенциальных инвесторов в украинскую экономику. Важную роль здесь могут сыграть уникальные инструменты Корпорации США по финансированию международного развития (DFC), которые способны поддержать частный капитал в условиях войны.

Отдельно остановились на необходимости усиления санкционной политики в отношении России, чтобы не допустить укрепления ее военного потенциала. Позиция Украины неизменна: санкции против российских компаний должны усиливаться, в частности в отношении ограничения поставок компонентов для оружия и сокращения нефтегазовых доходов России. Мы уже видим их эффект - резюмировала Свириденко.

