Украина примет участие в тестировании цифрового кошелька, созданного ЕС

Страны участники POTENTIAL имеют 2 года, чтобы представить свои национальные кошельки для Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI), об этом сообщил Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

Страны-участники консорциума POTENTIAL имеют два года на то, чтобы представить свои национальные кошельки для Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI) в ЕС, а тестирование прототипов должно быть завершено до апреля 2025 года. Украина - единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но активно участвует в формировании будущей электронной идентификации в ЕС.

Команда Минцифры участвует в пилотном проекте, направленном на тестирование трансграничного взаимодействия в сфере цифровой идентификации.

Украинский цифровой кошелек - это Дия.

После запуска пилота украинцы будут иметь возможность использовать свои цифровые идентификаторы в ЕС, а европейцы смогут воспользоваться своими цифровыми кошельками в Украине. Он позволит удобно и безопасно открывать банковские счета онлайн, хранить водительские удостоверения в телефоне, использовать электронную подпись и получать электронные медицинские рецепты.

Дія реализовала большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача - достичь признания в ЕС - сказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

До конца первого квартала этого года Еврокомиссия должна опубликовать универсальные требования для кошельков EUDI.

Напомним,

Правительственное приложение "Дія" начало бета-тестирование документов об образовании, что позволит украинцам получить доступ к аттестатам и дипломам от среднего образования до докторской степени через приложение.