Украина пригласит рф на второй саммит мира-Президент
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина не отказывается от позиции пригласить россию на второй саммит мира. Финальный документ уже готов и будет представлен всем странам, включая тех, кто не поддерживал формулу мира.
Киев не отказывается от своей позиции, на втором саммите мира должна быть россии. Украина ее пригласит. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.
Детали
Документ (финальный ко второму саммиту мира - ред.) готов, он детальный и проработанный... после инаугурации президента Трампа мы ожидаем его отношения к этому документу. Мы этим документом поделимся со всеми странами, которые поддерживали формулу мира и не поддерживали. Для нас важно знать мнение каждой страны
Зеленский отметил, что Украина пригласит россию на второй саммит.
И только тогда, поработав над этим документом, услышав реакцию стран я думаю мы будем готовы к следующим шагам. Мы не отказываемся от своей позиции, как все лидеры хотели на втором саммите должна быть России. Мы их пригласим
Однако он отметил, что россия сделает все, чтобы отменить формулу мира, отменить проведение саммита и свою возможность присутствовать. Она не интересуется окончанием войны. Путина не интересует мир — - заявил Зеленский.
Дополнение
Украина ориентируется на то, что второй саммит мира должен пройти уже в ближайшее время. Украинские предложения на столе. Идет дискуссия о них со всеми ключевыми лидерами.
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