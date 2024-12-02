Украина пригласит рф на второй саммит мира-Президент

Киев не отказывается от своей позиции, на втором саммите мира должна быть россии. Украина ее пригласит. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.

Детали

Документ (финальный ко второму саммиту мира - ред.) готов, он детальный и проработанный... после инаугурации президента Трампа мы ожидаем его отношения к этому документу. Мы этим документом поделимся со всеми странами, которые поддерживали формулу мира и не поддерживали. Для нас важно знать мнение каждой страны - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина пригласит россию на второй саммит.

И только тогда, поработав над этим документом, услышав реакцию стран я думаю мы будем готовы к следующим шагам. Мы не отказываемся от своей позиции, как все лидеры хотели на втором саммите должна быть России. Мы их пригласим - отметил Зеленский.

Однако он отметил, что россия сделает все, чтобы отменить формулу мира, отменить проведение саммита и свою возможность присутствовать. Она не интересуется окончанием войны. Путина не интересует мир — - заявил Зеленский.

Дополнение

Украина ориентируется на то, что второй саммит мира должен пройти уже в ближайшее время. Украинские предложения на столе. Идет дискуссия о них со всеми ключевыми лидерами.

Ориентируемся на то, что второй саммит мира должен пройти в ближайшее время - ОП

Глава Офиса Президента заявила в августе, что украинская сторона хотела бы, чтобы следующий саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но место не определено, поскольку главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работает.

Украина хотела бы провести следующий Саммит мира в стране Глобального Юга - Ермак