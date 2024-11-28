Ориентируемся на то, что второй саммит мира должен пройти в ближайшее время - ОП

Украина ориентируется на то, что второй саммит мира должен пройти уже в ближайшее время. Украинские предложения на столе. Идет дискуссия о них со всеми ключевыми лидерами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время Международного форума "дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает УНН.

Мы ориентируемся на то, что второй саммит мира должен пройти уже в ближайшее время. Наши предложения на столе, мы дискутируем о них со всеми ключевыми лидерами - сказал Жовква.

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В октябре Президент Зеленский сообщал, что Украина готовит проведение второго саммита мира даже без выполнения пунктов плана победы.

Глава Офиса Президента заявлял в августе, что украинская сторона хотела бы, чтобы следующий саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают.