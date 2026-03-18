Украина помогает странам Ближнего Востока защищаться, а не нападать - Зеленский

Украина уже помогает странам Ближнего Востока защищать гражданское население от атак дронов, передавая собственный опыт, полученный во время войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, Украина быстро отреагировала на запросы партнеров.

Мы быстро отреагировали на то, чтобы помочь защитить гражданских. Мы помним с первого дня войны, как сложно без помощи защищать людей от ракет и дронов - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина действует иначе, чем страны, поддерживающие агрессию.

Мы передали странам Ближнего Востока нашу экспертизу, как защищаться. А Иран помогает россии убивать украинцев. На мой взгляд, это абсолютно разный подход - подчеркнул Президент.

Зеленский анонсировал создание дронов, которые могут работать в условиях океана