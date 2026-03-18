Україна допомагає країнам Близького Сходу захищатися, а не нападати - Зеленський

Україна вже допомагає країнам Близького Сходу захищати цивільне населення від атак дронів, передаючи власний досвід, отриманий під час війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна швидко відреагувала на запити партнерів.

Ми швидко відреагували на те, щоб допомогти захистити цивільних. Ми пам’ятаємо з першого дня війни, як складно без допомоги захищати людей від ракет і дронів - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Україна діє інакше, ніж країни, які підтримують агресію.

Ми передали країнам Близького Сходу нашу експертизу, як захищатися. А Іран допомагає росії вбивати українців. На мій погляд, це абсолютно різний підхід - наголосив Президент.

