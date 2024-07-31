Bloomberg сообщает, что Украина получила первую небольшую партию истребителей F-16 от союзников НАТО. Точное количество самолетов и готовность украинских пилотов к их использованию пока неизвестны.
Украина получила первую партию истребителей F-16 от союзников из числа членов НАТО. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину, что является долгожданным шагом, который может повысить способность Киева отражать российские атаки
Впрочем, источники Bloomberg признают, что количество самолетов, прибывших в Украину небольшое. Однако точной цифры не известно.
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Также в издании говорят, что пока непонятно, смогут ли украинские пилоты, которые тренировались со своими западными союзниками в течение последних месяцев, сразу использовать военные самолеты, или этот процесс займет больше времени.
Также в Bloomberg указали, что пресс-секретарь Минобороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.
Напомним
В The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявили, что США согласились оснастить десятки истребителей F-16, которые отправят в Украину, ракетами американского производства и другим современным оружием.