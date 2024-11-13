Украина получила грант от США на 1,35 млрд долларов: куда пойдут средства
Киев • УНН
Украина получила грант от США на 1,35 млрд долларов через USAID. Средства будут направлены на гуманитарные и социальные программы, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
США предоставили Украине грант на 1,35 млрд долларов через USAID. Средства будут направлены на гуманитарные и социальные программы, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, пишет УНН.
Детали
«Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США.
Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы.
Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.
Благодарны нашим американским партнерам за эту поддержку.
Наше Правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году», - сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.