Украина получила 880 млн долл. транша МВФ - Шмыгаль

Украина сегодня получила 880 млн долл. от МВФ в качестве третьего транша финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования для покрытия приоритетных бюджетных расходов и поддержки макрофинансовой стабильности, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Сегодня Украина получила 880 млн долларов от МВФ. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF - написал Шмыгаль в соцсетях.

По его словам, средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность.

"Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему пересмотру программы. Благодарны МВФ за поддержку и сотрудничество!" - подчеркнул он.

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