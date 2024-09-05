Украина получила 7 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже за один день

В седьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже сборная Украины завоевала 7 медалей: 4 золотые и 3 серебряные. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

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Пловцы Ярослав Денисенко и Максим Веракса в заплыве на 100 метров вольным стилем финишировали на первой и второй позиции. Это уже восьмой двойной подиум украинцев на Паралимпиаде-2024.

Пловец Андрей Трусов принес золото на дистанции 50 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд - 26,38 секунды. Ранее он завоевал три серебра.

Среди женщин на дистанции 100 метров вольным стилем серебряную награду завоевала Анна Стеценко. Это уже третья награда Анны на этих Играх.

Сборная Украины также стала чемпионом в смешанной эстафете по плаванию 4×100 метров вольным стилем. Это достижение Марины Поддубной, Алексея Вирченко, Ярослава Денисенко и Анны Стеценко.

Толкательница ядра Анастасия Москаленко выиграла золото и второй раз за четыре толчка обновила мировой рекорд - 8.00 метра, пишет «Суспільне Спорт».

А дебютантка Паралимпиады в Париже в толкании ядра Мария Шпитковская получила серебряную награду с результатом 12.35 метра, но в другом классе.

Сейчас сборная Украины с 52 медалями занимает 7 место в медальном зачете. В частности, команда имеет:

13 золотых наград;

18 серебряных;

21 бронзовую.

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