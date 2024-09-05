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Україна здобула 7 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі за один день

Україна здобула 7 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі за один день

Київ • УНН

 • 18298 перегляди

Українські паралімпійці вибороли 4 золоті та 3 срібні медалі у сьомий змагальний день. Збірна України посідає 7 місце у медальному заліку з 52 нагородами: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзова.

У сьомий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 у Парижі збірна України завоювала 7 медалей: 4 золоті та 3 срібні. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Деталі

Плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса у запливі на 100 метрів вільним стилем фінішували на першій та другій позиції. Це вже восьмий подвійний подіум українців на Паралімпіаді-2024.

Плавець Андрій Трусов приніс золото на дистанції 50 метрів вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд — 26,38 секунди. Раніше він здобув три срібла.

Серед жінок на дистанції 100 метрів вільним стилем срібну нагороду здобула Анна Стеценко. Це вже третя нагорода Анни на цих Іграх.

Збірна України також стала чемпіоном у змішаній естафеті з плавання 4×100 метрів вільним стилем. Це здобуток Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Ярослава Денисенка та Анни Стеценка.

Штовхальниця ядра Анастасія Москаленко виграла золото та вдруге за чотири поштовхи оновила світовий рекорд — 8.00 метра, пише "Суспільне Спорт".

А дебютантка Паралімпіади в Парижі у штовханні ядра Марія Шпатківська здобула срібну нагороду з результатом 12.35 метри, але в іншому класі.

Наразі збірна України з 52 медалями посідає 7 місце у медальному заліку. Зокрема, команда має:

  • 13 золотих нагород;
  • 18 срібних;
  • 21 бронзову.

Юлія Шуляр здобула золото на Паралімпіаді-2024 у бігу на 400 метрів03.09.24, 20:45 • 154514 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортОлімпіада

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