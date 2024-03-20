Украина получила 4,5 млрд евро в рамках четырехлетней программы ЕС - Шмыгаль

Украина сегодня получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного четырехлетней программой ЕС Ukraine Facility, сообщил в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Брюсселе, пишет УНН.

Есть хорошая новость после плодотворных дискуссий в Брюсселе: сегодня Украина получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного Ukraine Facility написал Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства выразил благодарность ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "за неоценимую поддержку".

"Это укрепляет нашу экономическую и финансовую стабильность", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее

В Европейской комиссии сообщили, что сегодня направили Украине 4,5 млрд евро из 50-миллиардного фонда Ukraine Facility, рассчитанного на четыре года.