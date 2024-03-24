Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине

Украинская кадетская сборная по дзюдо победила на Кубке Европы в Словакии. Сборная заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская кадетская сборная по дзюдо одержала победу, заняв первое общекомандное место на Кубке Европы в Шаморине, который состоялся в Словакии.

Среди достижений нашей команды были:

Золотые медали:

- Александр Мартынчук (-66 кг)

- Анастасия Левченко (-48 кг)

- Михаил Соляник (-81 кг)

- Аркадий Самойлов (-90 кг)

- Илария Цуркан (-63 кг)

Серебряные медали:

- Ростислав Кострыкин (-50 кг)

- Тимофей Руденко (-73 кг)

- Кирилл Перевертайло (-81 кг)

Бронзовые медали:

- Илья Назаренко (-66 кг)

- Богдан Остапенко (-66 кг)

- Анастасия Северин (-52 кг)

- Дмитрий Лебедь (-90 кг)

- Олег Фесенко (+99 кг)

- Диана Балбек (-57 кг)

Украинская национальная сборная получила рекордные 76 медалей на соревнованиях Воздушных Сил США