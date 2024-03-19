Украинская национальная сборная получила рекордные 76 медалей на соревнованиях Воздушных Сил США

В Лас-Вегасе завершились международные спортивные соревнования United States Air Force Trials 2024 среди ветеранов войны и раненых военнослужащих Украинская национальная сборная завоевала рекордные 76 медалей: 44 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых. Больше всего наград наши воины получили в соревнованиях по плаванию и гребле. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины, пишет УНН.

Детали

Как отметил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, участие является важным не только как спортивное событие, но и как мощная ветеранская дипломатия и показатель нашей национальной устойчивости.

Это наш способ сказать миру, что украинский народ сильный духом, несокрушимый и готов к новым победам. Мы гордимся каждым нашим ветераном, который продолжает борьбу уже на спортивных аренах мира. Спортивная реабилитация это одно из приоритетных направлений, которое будет и в дальнейшем развивать Минветеранов. Искренняя благодарность нашим партнерам, которые поддерживают нас в этой важной миссии. Ваша поддержка является незаменимой, и вместе мы делаем большое дело, демонстрируя силу духа и единство в борьбе за наше будущее, - подчеркнул Александр Порхун.

Для украинской команды соревновательные дни были очень насыщенными и наполненными поддержкой ветеранов из других стран, отметил капитан Национальной сборной Украины Юрий Гапончук.

Соревнования в Лас-Вегасе для меня лично - это что-то невероятное и незабываемое! Каждый из участников получил большой опыт и уверенность. Никто не ожидал, что мы завоюем столь большое количество медалей. От всех участников сборной хочу поблагодарить тренеров, которые сделали из нас команду. Спорт - это пример для тех, кто получил ранения и не понимает как быть дальше. Также выражаю благодарность Минветерананов и всем организаторам, которые обеспечили для нас возможность представлять Украину на международной спортивной арене. Дня нас это также был способ напомнить миру об Украине и приблизить нашу победу, - подчеркнул Юрий Гапончук.

Напомним

United States Air Force Trials 2024 продолжались с 8 по 14 марта, где принимали участие 30 украинских ветеранов и военнослужащих с ранениями по приглашению Военно-воздушных сил США и при организационной поддержке Минветеранов. Они соревновались в 11 адаптивных видах спорта: плавании; велоспорте; баскетболе на колясках; волейболе сидя; регби на колясках; стрельбе из лука; пауэрлифтинге; беге; толкании ядра/метании диска; гребле; пулевой стрельбе.

Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии