Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  155671 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  170461 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  172043 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  160701 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  116142 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128718 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121366 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129248 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141832 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128735 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии

Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград, в том числе 1 золотую, 2 серебряные и 8 бронзовых, заняв 4-е место на Кубке Европы в Риге, Латвия.

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Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии

российские БпЛА направляются в сторону Волынской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении вражеских БпЛА из Ровенской области в направлении Волынской.

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ВСУ предупреждают о потенциальных атаках беспилотников в Черновицкой области

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Черновицкой области.

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Ракетная атака рф на Сумы: повреждены объекты инфраструктуры, нет пострадавших

российский ракетный удар повредил гражданскую инфраструктуру в городе Сумы, но никто из мирных жителей не пострадал.

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Ударные беспилотники направляются в Хмельницкую область

Военно-воздушные силы Украины информируют о перемещении ударных беспилотников в направлении Хмельницкой области.

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Великий пост начинается 18 марта: правила и запреты: как и что делать

Великий пост, основной период воздержания для православных и греко-католиков, начинается 18 марта и длится 48 дней до Пасхи, с особыми правилами и запретами относительно поста и духовных практик.

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Великий пост начинается 18 марта: правила и запреты: как и что делать

Воздушные силы предупреждают о потенциальных атаках беспилотников на Ровенщине

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников из Житомирской области в направлении Ровенской.

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Воздушные силы предупреждают о потенциальных атаках беспилотников на Ровенщине

Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский

Зеленский заявил, что эта война решает, сможет ли путин расширить зону руин в Европе и мире, поблагодарил украинских воинов на Купянском, Лиманском, Ореховском направлениях и отметил помощь США, Дании, Германии, Канады и других государств, которые поддерживают оборону Украины.

Война •   •  32420 просмотра
Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский

Представители львовского военкомата силой запихнули мужчину в бус - омбудсмен отреагировал

На видеозаписи видно, как военные во Львове силой задерживают местного волонтера Кирилла Тарана, затолкав его в микроавтобус, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил как недопустимое применение силы в демократическом обществе.

Общество •   •  31950 просмотра
Представители львовского военкомата силой запихнули мужчину в бус - омбудсмен отреагировал

Можем спокойно существовать без транзита газа из России - Галущенко

Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа и может существовать без него, что подтвердили украинский министр энергетики и комиссар ЕС по вопросам энергетики.

Экономика •   •  34543 просмотра
Можем спокойно существовать без транзита газа из России - Галущенко