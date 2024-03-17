Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии

Сборная Украины по дзюдо заняла 4 место общекомандное место на Кубке Европы в Латвии, завоевав 11 наград. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинские дзюдоисты завоевали 11 наград на Кубке Европы в Риге.

За два дня соревнований Заур Дуньямалиев завоевал золото в категории (-100 кг), Алексей Болдырев (-90 кг) и Сергей Неботов (-73 кг) получили серебро, а бронзовые медали получили Владислав Колобов (-81 кг), Станислав Гунченко (-90 кг), Кариим Нуриев (-100 кг), Николай Грибик +100 кг), Алексей Моисеев (+100 кг), Руслана Булавина (+78 кг), Анастасия Чижевская (-57 кг) и Анастасия Антипина (-63 кг).

Добавим

Украинская сборная завоевала четвертое общекомандное место на турнире.

Напомним,

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