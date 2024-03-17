Украинские гимнасты получили 19 медалей на международном турнире в Азербайджане

Украинцы завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей на международном турнире по спортивной гимнастике AGF TROPHY в Баку. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

19 медалей: 8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых завоевали украинцы на международном турнире по спортивной гимнастике AGF TROPHY в Баку, Азербайджан - говорится в сообщении.

Отмечается, что золотые медали получили:

Владислав Грико, Никита Мельников, Святослав Швед, Юрий Емельянов и Иван Рудый (команда, юниоры);

Дарья Черная, София Подвиг, Кристина Грудецкая, Богдана Ковалева (команда, юниорки); Кристина Грудецкая (многоборье, юниорки + разновысокие брусья, юниорки + упражнения на бревне, юниорки); Иван Рудый (кольца, юниоры);

Дарья Черная (вольные упражнения, юниорки); Святослав Швед (перекладина, юниоры).

Серебро:

Владислав Грико (многоборье, мужчины + параллельные брусья, мужчины + кольца, мужчины);

Юрий Емельянов (многоборье, юниоры + опорный прыжок, юниоры);

Святослав Швед (параллельные брусья, юниоры);

Иван Рудый (конь-махи, юниоры).

Бронза:

Юрий Емельянов (вольные упражнения, юниоры); Никита Мельников (вольные упражнения, мужчины);

Владислав Грико (перекладина, мужчины + конь-махи, мужчины).

Напомним

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