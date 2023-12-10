Украина переживает пик заболеваемости COVID - еженедельно госпитализируют 4000 человек
Киев • УНН
По словам Игоря Кузина, в Украине с коронавирусом еженедельно госпитализируют 4 тысячи человек
В Украине с коронавирусом госпитализируют 4 тысячи человек еженедельно, пик болезни придется на середину декабря. Об этом рассказал главный санитарный врач Игоря Кузина в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
Детали
Главный санврач отметил, что с начала эпидемического подъема в Украине уже 1,3 миллиона граждан заболели коронавирусом, это на 40% больше, чем в прошлом году.
Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока что по состоянию на сегодня мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше
Он отметил, что фиксация COVID-19 будет достигать пика в середине декабря с постепенным затуханием в течение января 2024 года.
С января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2
Он уточнил, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от COVID и других инфекционных заболеваний уже умерли 343 человека, среди которых - два ребенка.
В среднем же в Украине сейчас с такими диагнозами госпитализируют 4 тысячи человек еженедельно. Кузин отметил, что возможностей системы здравоохранения хватает для оказания медицинской помощи.
Напомним
Появилась новая омикрон специфическая вакцина, которая более эффективна против коронавирусного штамма "Омикрон". На следующей неделе привиться можно будет в прививочных пунктах всех областей Украины. Это рекомендовано сделать людям, которые находятся в группе риска.
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Украина переживает пик заболеваемости COVID - еженедельно госпитализируют 4000 человек
По словам Игоря Кузина, в Украине с коронавирусом еженедельно госпитализируют 4 тысячи человек.
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