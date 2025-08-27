Украина передаст G7 разведданные для усиления санкций против России - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях в отношении того, какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление. Всю информацию, которая есть у внешней разведки, Украина передаст партнерам, прежде всего из G7, а с их стороны есть готовность усиливать санкции. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня у меня был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях. Какие следующие шаги в санкциях нужны – какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление, какие схемы обхода санкций еще, к сожалению, работают. Всю эту информацию, которая есть у нашей внешней разведки, мы передадим партнерам, прежде всего из "Группы семи". С их стороны есть готовность усиливать санкции - сказал Зеленский.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила надежду на завершение войны в Украине. В то же время она призвала быть готовыми ввести новые санкции против России в случае отсутствия мира.