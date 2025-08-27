$41.400.03
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 12815 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 76382 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 53769 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 28590 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 49884 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 42368 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 43814 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 106865 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 111150 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Украина передаст G7 разведданные для усиления санкций против России - Зеленский

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки относительно санкций. Украина передаст эти данные партнерам из G7 для усиления давления.

Украина передаст G7 разведданные для усиления санкций против России - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях в отношении того, какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление. Всю информацию, которая есть у внешней разведки, Украина передаст партнерам, прежде всего из G7, а с их стороны есть готовность усиливать санкции. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня у меня был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях. Какие следующие шаги в санкциях нужны – какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление, какие схемы обхода санкций еще, к сожалению, работают. Всю эту информацию, которая есть у нашей внешней разведки, мы передадим партнерам, прежде всего из "Группы семи". С их стороны есть готовность усиливать санкции

- сказал Зеленский.

Напомним

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила надежду на завершение войны в Украине. В то же время она призвала быть готовыми ввести новые санкции против России в случае отсутствия мира.

Павел Башинский

