Украина передаст G7 разведданные для усиления санкций против России - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки относительно санкций. Украина передаст эти данные партнерам из G7 для усиления давления.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях в отношении того, какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление. Всю информацию, которая есть у внешней разведки, Украина передаст партнерам, прежде всего из G7, а с их стороны есть готовность усиливать санкции. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня у меня был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях. Какие следующие шаги в санкциях нужны – какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление, какие схемы обхода санкций еще, к сожалению, работают. Всю эту информацию, которая есть у нашей внешней разведки, мы передадим партнерам, прежде всего из "Группы семи". С их стороны есть готовность усиливать санкции
Напомним
Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила надежду на завершение войны в Украине. В то же время она призвала быть готовыми ввести новые санкции против России в случае отсутствия мира.