Україна передасть G7 розвіддані для посилення санкцій проти росії - Зеленський

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Ексклюзив
15:38 • 9324 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 60696 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 45472 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 20872 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 42922 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 38669 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 41817 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 98899 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 101298 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109968 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.3м/с
58%
752мм
Популярнi новини
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 82378 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 86202 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 47195 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 46384 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 35727 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 17093 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 17538 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 60743 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 86822 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 98916 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Федір Веніславський
Дональд Трамп-молодший
Іванка Трамп
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 11551 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 36228 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 46901 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 47685 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 82832 перегляди
Актуальне
Нафта
Мі-8
Дія (сервіс)
SpaceX Starship
Financial Times

Україна передасть G7 розвіддані для посилення санкцій проти росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки щодо санкцій. Україна передасть ці дані партнерам з G7 для посилення тиску.

Україна передасть G7 розвіддані для посилення санкцій проти росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції щодо того, які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск. Всю інформацію, яка є в зовнішньої розвідки, Україна передасть партнерам, передусім із G7, а з їхнього боку є готовність посилювати санкції. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні в мене була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції. Які наступні кроки в санкціях потрібні – які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск, які схеми обходу санкцій іще, на жаль, працюють. Всю цю інформацію, яка є в нашої зовнішньої розвідки, ми передамо партнерам, передусім із "Групи семи". З їхнього боку є готовність посилювати санкції

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Голова Європарламенту Роберта Метсола висловила надію на завершення війни в Україні. Водночас вона закликала бути готовими ввести нові санкції проти росії у разі відсутності миру.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Європейський парламент
Володимир Зеленський
Україна