Україна передасть G7 розвіддані для посилення санкцій проти росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції щодо того, які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск. Всю інформацію, яка є в зовнішньої розвідки, Україна передасть партнерам, передусім із G7, а з їхнього боку є готовність посилювати санкції. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні в мене була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції. Які наступні кроки в санкціях потрібні – які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск, які схеми обходу санкцій іще, на жаль, працюють. Всю цю інформацію, яка є в нашої зовнішньої розвідки, ми передамо партнерам, передусім із "Групи семи". З їхнього боку є готовність посилювати санкції - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Голова Європарламенту Роберта Метсола висловила надію на завершення війни в Україні. Водночас вона закликала бути готовими ввести нові санкції проти росії у разі відсутності миру.