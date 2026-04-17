Украина передала Венгрии сигнал о готовности к контактам на высшем уровне – Сибига

Украина инициировала сигнал венгерской стороне о готовности к политическому диалогу и контактам на высшем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме для ADF Talks, передает УНН.

По словам главы МИД, Киев настроен на диалог с Будапештом и готов к дальнейшим политическим контактам между руководством двух государств.

Заявление прозвучало на фоне смены политического руководства в Венгрии и дискуссий относительно будущих украинско-венгерских отношений.

Министерство иностранных дел Украины отменило рекомендацию воздержаться от поездок в Венгрию.

Заявление прозвучало после того, как партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" проиграла на парламентских выборах после 16 лет пребывания у власти Орбана.

Его поражение обеспечило его оппоненту Петеру Мадьяру уверенное большинство в 199-местном парламенте Венгрии.

В Венгрии после подсчета почти всех голосов "Тиса" должна была получить 138 мест, что превышало бы две трети голосов, необходимых Мадьяру для отмены конституционной реформы Орбана и борьбы с коррупцией.