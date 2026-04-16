Австрия подключилась к соглашению о Спецтрибунале по преступлениям рф против Украины - Сибига

Австрия уведомила Совет Европы о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала по расследованию преступления агрессии рф против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Австрия официально уведомила Совет Европы о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Управляющему комитету Специального трибунала - написал Сибига.

Он поблагодарил министра иностранных дел Австрии Беату Майнль-Райзингер за то, что Австрия еще раз доказала, что нейтралитет не означает безразличия, а наоборот, ответственность является критической для обеспечения длительного мира на нашем континенте.

Решение Австрии увеличивает общее количество стран, готовых участвовать в Трибунале, до 20, включая 19 государств-членов Совета Европы. Каждый новый участник цементирует правду: справедливость за преступление агрессии против Украины неизбежна. Это историческое усилие по обеспечению ответственности укрепляет наши позиции и всемирное уважение к международному праву - добавил Сибига.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Франция официально подтвердила намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала.