Украина отразила массированную ночную атаку рф - сбито 111 дронов и 2 ракеты
Киев • УНН
россияне атаковали Украину 6 баллистическими ракетами и 121 дроном. Силы ПВО сбили 111 БПЛА и 2 управляемые авиационные ракеты.
В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину 6 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 и 121 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Удары наносились с оккупированного Крыма и Донецка, акватории Черного моря, брянской области, а также курска, миллерово, орла, приморско-ахтарска.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях. Информация по двум противорадиолокационным ракетам уточняется, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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