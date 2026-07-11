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На фронте произошло 261 боевое столкновение и 105 авиаударов - Генштаб о ситуации за сутки 10 июля

Киев • УНН

 • 336 просмотра

За сутки 10 июля на фронте произошло 261 боевое столкновение. Враг нанес 105 авиаударов, сбросив 291 управляемую авиабомбу.

На фронте произошло 261 боевое столкновение и 105 авиаударов - Генштаб о ситуации за сутки 10 июля

В течение минувших суток, 10 июля, на линии фронта зафиксировано 261 боевое столкновение. Враг нанес 105 авиационных ударов, сбросив 291 управляемую авиабомбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, оккупанты нанесли 7360 ударов дронами-камикадзе и совершили 2822 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 106 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив пять управляемых авиабомб, совершили 47 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Казачья Лопань и в направлении населенных пунктов Нововасильевка, Белый Колодезь, Избицкое, Зарубинка.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Лиманском направлении противник 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Редкодуб и в направлении населенных пунктов Червоный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва, Ставки.

На Славянском направлении противник штурмовал 29 раз в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенного пункта Федоровка Вторая и в направлении Васютинского, Никоноровки, Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка, Русин Яр.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Софиевка и в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево, Мирное, Новопавловка, Шевченко, Сергеевка.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в направлении населенных пунктов Оленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Святопетровка, Косовцево, Воздвижевка, Гуляйпольское, Цветково, Верхняя Терса и в районе Доброполья.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции украинских защитников в направлении населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Потери российских оккупантов минувших суток составили 1490 человек. Также уничтожено восемь танков, десять боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, четыре средства ПВО, три наземных робототехнических комплекса, 1294 беспилотных летательных аппарата, 361 единица автомобильной техники врага.

российский FPV-дрон атаковал спасателей в Краматорске10.07.26, 23:22 • 2934 просмотра

Евгений Устименко

Война в Украине