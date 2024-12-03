Украина опровергает заявления рф об отказе от обмена пленными

Украина опровергает сообщения террористической страны о якобы отказе от обмена военнопленными. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Дмитрий Лубинец подтвердил, что Украина готова забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания, несмотря на дезинформацию, распространенную российской стороной.

В своем обращении он подчеркнул, что террористы продолжают применять циничные методы в ситуации с пленными, тогда как Украина активно работает над репатриацией своих защитников. Лубинец также отметил, что Украина не затягивала и не затягивает процесс обмена, а наоборот – создала смешанную медицинскую комиссию для обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными.

По словам омбудсмена, рф до сих пор игнорирует инициативу по обмену и не проявляет реальной заинтересованности в возвращении своих пленных.

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