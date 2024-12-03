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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина опровергает заявления рф об отказе от обмена пленными

Украина опровергает заявления рф об отказе от обмена пленными

Киев  •  УНН

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг российскую дезинформацию об отказе Украины от обмена пленными. Украина готова к обмену и создала медкомиссию, тогда как террористическая страна игнорирует инициативы.

Украина опровергает сообщения террористической страны о якобы отказе от обмена военнопленными. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Дмитрий Лубинец подтвердил, что Украина готова забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания, несмотря на дезинформацию, распространенную российской стороной.

В своем обращении он подчеркнул, что террористы продолжают применять циничные методы в ситуации с пленными, тогда как Украина активно работает над репатриацией своих защитников. Лубинец также отметил, что Украина не затягивала и не затягивает процесс обмена, а наоборот – создала смешанную медицинскую комиссию для обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными.

По словам омбудсмена, рф до сих пор игнорирует инициативу по обмену и не проявляет реальной заинтересованности в возвращении своих пленных.

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Юлия Котвицкая

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