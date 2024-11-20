Лубинец показал "московскую" версию Женевских конвенций, которая демонстрирует миру жестокость россии в отношении военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на основе реальных историй освобожденных из плена украинцев показал, как россия нарушает Женевские конвенции. По его словам, россия уже сформировала альтернативную версию Женевских конвенций, которую он назвал "московской". Об этом Лубинец рассказал на пресс-конференции, передает Корреспондент УНН.

Детали

Он отметил, что все страны видят и заявляют, что рф сознательно нарушает права украинских военнопленных, но ничего не делают.

Женевских конвенций для россии не существует. Мы представим миру так называемые "московские конвенции", по которым действует рф. В этом документе описаны 15 историй бывший военнопленных. От этих историй не просто муравьи по коже, а волосы дыбом встают, ведь иногда просто не понимаешь, как могут люди так жестко относиться к другим людям - сказал Лубинец.

По его словам, "московские конвенции" должны показать всему миру, что российская угроза - это вызов для всего мира, а не только для украинцев.

Если не будет реакции мира, то все должны четко понимать, что будет следующая страна, по отношению к которой, рф будет вести себя так же. Когда р оккупировала часть Молдовы в 1992 году, то она так же вела себя там с гражданским населением. Когда рф совершала войны в Чечне, когда рф совершала агрессию против Грузии, такие же принципы обращения к гражданскому населению, к военнопленным были уже применены - добавил омбудсмен.

Он рассказал об одном из военнопленных, слова которого включили в документ. Он перенес пытки, многочисленные побои, а также заболел туберкулезом, ведь его намеренно посадили в камеру, где сидели другие больные.

По состоянию на сейчас нам удалось вернуть 3767 героев. Я лично разговаривал с некоторыми из них. Все они рассказывают о пытках. Многие рассказывали о сексуальных пытках - отметил Лубинец.

Напомним

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, как ключевой орган в защите прав и интересов украинских военнопленных, пропавших без вести и их семей, с 24 февраля 2022 организовал более 50 обменов и других спецмероприятий, в результате которых в Украину вернулись 3 767 военных и гражданских лиц.

Есть более 150 мест, где рф удерживает военнопленных вместе с гражданскими - Координационный штаб