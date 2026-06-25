Украина одержала историческую победу над Бразилией в волейбольной Лиге наций-2026

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Мужская сборная Украины по волейболу одолела Бразилию в Лиге наций-2026, одержав историческую победу, сообщили в НОК Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

Мужская сборная Украины по волейболу создала одну из самых громких сенсаций текущего сезона Лиги наций. В стартовом матче второй игровой недели, проходящей в Любляне, "сине-желтые" уверенно обыграли сборную Бразилии — трехкратных олимпийских чемпионов, бронзовых призеров прошлого года, третью команду мирового рейтинга - сообщили в НОК.

Матч завершился со счетом 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21). Это было первое поражение бразильцев в текущем сезоне, которое стоило им лидерства в турнирной таблице.

Первая партия выдалась напряженной: после равной игры в дебюте украинцы получили минимальное преимущество и вырвали победу в "больше-меньше" — 29:27. Во втором сете бразильцы смогли перехватить инициативу, сократив отставание в счете — 22:25.

Третья партия снова прошла в равной борьбе, однако в конце украинские волейболисты действовали точнее — 25:22. В четвертом сете команда Рауля Лосано удержала инициативу, уверенно доведя матч до исторического триумфа — 25:21.

Особым этот поединок стал из-за возвращения в состав сборной Олега Плотницкого. После длительного отсутствия доигровщик сразу стал самым результативным в составе украинцев с 19 очками. Весомый вклад в победу внесли диагональный Василий Тупчий (17 очков) и доигровщик Илья Ковалёв (14 очков), а центральный блокирующий и капитан Юрий Семенюк добавил в актив команды 10 очков, четыре из которых — на блоке.

Благодаря этой победе Украина поднялась на промежуточное шестое место в турнирной таблице, а также получила важные баллы в мировой рейтинг.

Следующий матч сборная Украины проведет против Италии. Поединок состоится сегодня, 25 июня, в 17:30 по киевскому времени.

Женская сборная Украины по волейболу одержала первую в истории победу в Лиге наций