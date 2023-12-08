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ukraina-obsudila-so-shvetsiei-potentsialnuyu-peredachu-vsu-samoletov-gripen

Украина обсудила со Швецией потенциальную передачу ВСУ самолетов Gripen

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 15:09  •  28135 просмотра

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Украина и Швеция ведут переговоры об инновационном партнерстве и потенциальной передаче самолетов Gripen украинским военным, что зависит от политических решений.

Украина и Швеция обсуждают совместную работу в сфере инноваций, а также вероятную передачу Вооруженным силам Украины самолетов Gripen. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что министр обороны Украины Рустем Умеров и его заместитель генерал-лейтенант Иван Гаврилюк встретились с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Бюденом.

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Стороны обсудили совместную работу в сфере инноваций, опыт, полученный во время боевых действий, также о военной помощи и оборонные темы в целом. Среди тем на повестке дня была и потенциальная поставка ВСУ самолетов Gripen.

Продолжается плодотворная двусторонняя работа по передаче нам самолетов Gripen

- заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Замминистра добавил, что есть "определенные вопросы, связанные с НАТО, однако выразил надежду, что "совместными усилиями у нас получится получить эти самолеты".

Дополнение 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Швеции генерал Микаэль Бюден, возглавлявший шведскую делегацию, отметил, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и на военном операционном уровне.

Я знаю, что диалог между нашими странами продолжается. Поэтому мы в ожидании политических решений 

- сказал генерал Бюден.

Справочно

JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab. Аббревиатура JAS в названии самолёта - сокращение, указывающее на универсальность машины: истребитель, штурмовик, разведчик

Напомним

США и Швеция подписали соглашение о оборонном сотрудничестве с целью усиления партнёрства в сфере безопасности и трансатлантической безопасности, которое будет действовать как до, так и после потенциального вступления Швеции в НАТО.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Україна обговорила зі Швецією потенційну передачу ЗСУ літаків Gripen
Ukraine discusses potential transfer of Gripen aircraft to the Ukrainian Armed Forces with Sweden
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