Украина обсудила со Швецией потенциальную передачу ВСУ самолетов Gripen
Киев • УНН
Украина и Швеция ведут переговоры об инновационном партнерстве и потенциальной передаче самолетов Gripen украинским военным, что зависит от политических решений.
Украина и Швеция обсуждают совместную работу в сфере инноваций, а также вероятную передачу Вооруженным силам Украины самолетов Gripen. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что министр обороны Украины Рустем Умеров и его заместитель генерал-лейтенант Иван Гаврилюк встретились с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Бюденом.
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Стороны обсудили совместную работу в сфере инноваций, опыт, полученный во время боевых действий, также о военной помощи и оборонные темы в целом. Среди тем на повестке дня была и потенциальная поставка ВСУ самолетов Gripen.
Продолжается плодотворная двусторонняя работа по передаче нам самолетов Gripen
Замминистра добавил, что есть "определенные вопросы, связанные с НАТО, однако выразил надежду, что "совместными усилиями у нас получится получить эти самолеты".
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженными Силами Швеции генерал Микаэль Бюден, возглавлявший шведскую делегацию, отметил, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и на военном операционном уровне.
Я знаю, что диалог между нашими странами продолжается. Поэтому мы в ожидании политических решений
Справочно
JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab. Аббревиатура JAS в названии самолёта - сокращение, указывающее на универсальность машины: истребитель, штурмовик, разведчик
Напомним
США и Швеция подписали соглашение о оборонном сотрудничестве с целью усиления партнёрства в сфере безопасности и трансатлантической безопасности, которое будет действовать как до, так и после потенциального вступления Швеции в НАТО.
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Украина обсудила со Швецией потенциальную передачу ВСУ самолетов Gripen
Украина и Швеция ведут переговоры об инновационном партнерстве и потенциальной передаче самолетов Gripen украинским военным, что зависит от политических решений.
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