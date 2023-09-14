Українські пілоти випробували винищувач Gripen

Деталі

Зазначається, що українські пілоти пройшли підготовку, яка включає випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також інструктажі для наземного персоналу.

За словами міністра оборони Пола Йонссона, досвід, отриманий під час тренувань, стане основою для прийняття рішення про те, чи буде Швеція відправляти літаків Gripen в Україну.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що уряд Швеції обговорить зі збройними силами надання Україні винищувачів Gripen.



