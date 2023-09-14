Українські пілоти випробували винищувач Gripen
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українські пілоти отримали дозвіл на тестові польоти на винищувачах Gripen. Про це йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Йонсона, повідомило шведське радіо SR, інформує УНН.
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Зазначається, що українські пілоти пройшли підготовку, яка включає випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також інструктажі для наземного персоналу.
За словами міністра оборони Пола Йонссона, досвід, отриманий під час тренувань, стане основою для прийняття рішення про те, чи буде Швеція відправляти літаків Gripen в Україну.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що уряд Швеції обговорить зі збройними силами надання Україні винищувачів Gripen.