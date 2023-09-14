Украинские пилоты испытали истребитель Gripen
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинские пилоты получили разрешение на тестовые полеты на истребителях Gripen. Об этом говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Йонсона, сообщило шведское радио SR, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что украинские пилоты прошли подготовку, которая включает испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также инструктажи для наземного персонала.
По словам министра обороны Пола Йонссона, опыт, полученный во время тренировок, станет основой для принятия решения о том, будет ли Швеция отправлять самолетов Gripen в Украину.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что правительство Швеции обсудит с вооруженными силами предоставление Украине истребителей Gripen.