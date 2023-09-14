Украинские пилоты испытали истребитель Gripen

Детали

Отмечается, что украинские пилоты прошли подготовку, которая включает испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также инструктажи для наземного персонала.

По словам министра обороны Пола Йонссона, опыт, полученный во время тренировок, станет основой для принятия решения о том, будет ли Швеция отправлять самолетов Gripen в Украину.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что правительство Швеции обсудит с вооруженными силами предоставление Украине истребителей Gripen.



