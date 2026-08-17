Украина обеспокоена включением фильма DAU в конкурс Венецианского кинофестиваля — Минкультуры и МИД опубликовали заявление

Включение фильма Ильи Хржановского «DAU» в основной конкурс 83-го Венецианского кинофестиваля, где он будет бороться за «Золотого льва», вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства культуры Украины и Министерства иностранных дел Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.

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В МИД отметили, что Венецианский международный кинофестиваль, организованный La Biennale di Venezia, является одной из самых влиятельных кинематографических платформ мира, а его решения имеют существенное значение для того, что международное культурное сообщество признает и легитимирует.

Именно поэтому включение фильма Ильи Хржановского «DAU» в основной конкурс 83-го Венецианского кинофестиваля, где он будет бороться за «Золотого льва», вызывает глубокую обеспокоенность. В то время, когда Россия продолжает захватническую войну против Украины, систематически разрушая наши города, культурное наследие и национальную идентичность, предоставление одной из самых престижных культурных платформ проекту, связанному с российским государством и его сетями влияния, посылает крайне тревожный сигнал. Мы глубоко уважаем кураторскую независимость фестиваля и его художественное решение. В то же время культуру нельзя рассматривать в отрыве от политики или оценивать исключительно по художественным критериям, несмотря на то, кто ее финансирует и чьи интересы она в конечном итоге обслуживает, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что Россия давно использует культуру как инструмент государственной политики и гибридной войны. Для Кремля культура является способом вернуть подсанкционным лицам респектабельность, которой они лишились из-за политических решений; легитимировать свое присутствие там, куда не могут добраться его танки; а также присвоить историю тех же земель, которые он стремится стереть. Каждая престижная платформа, принимающая проект, профинансированный Кремлем, становится для Москвы своеобразным тестом — насколько далеко международные институты готовы терпеть преступления России и что именно они готовы называть «нейтральным», пока продолжается захватническая война против Украины.

Вместе с международными партнерами Украина последовательно привлекает внимание к этой реальности, в частности в марте, когда мы выразили обеспокоенность по поводу возвращения России на Венецианскую биеннале. Дальнейшее развитие событий лишь усилило нашу позицию. 21 июля 2026 года Европейская комиссия подчеркнула, что культурные мероприятия, финансируемые ЕС, «должны обеспечивать соблюдение демократических ценностей, которые в современной России не уважают».

Внимательный анализ предыстории фильма «DAU» подтверждает нашу позицию. Следует напомнить, что проект финансировал российский бизнесмен Сергей Адоньев, который находится под санкциями Соединенных Штатов и Украины и имеет подтвержденные связи с режимом Путина. Режиссер фильма Илья Хржановский возглавлял культурный проект, профинансированный связанными с Кремлем российскими олигархами, который подвергся широкой критике со стороны украинских и международных интеллектуалов. Исполнитель главной роли в фильме Теодор Курентзис принял российское гражданство, предоставленное Владимиром Путиным, и развивал свою музыкальную карьеру благодаря финансированию со стороны подсанкционных российских государственных банков и государственных культурных учреждений. Эти связи уже привели к тому, что ряд европейских культурных учреждений отменил его выступления и прекратил сотрудничество с ним. Также следует отметить, что «DAU» снимали в Харькове в 2008–2011 годах, однако украинский город в фильме показан исключительно сквозь советскую оптику, без учета его собственной истории и идентичности. Такой подход отражает ту же имперскую нарративную модель, которую Россия продолжает навязывать посредством своей захватнической войны против Украины - говорится в совместном заявлении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что особенно болезненным является тот факт, что фильм снял режиссер из государства-агрессора, а местом его съемок стал город, который ныне подвергается постоянным российским ракетным, дроновым и бомбовым атакам. Поэтому, выбирая для показа эту работу, фестиваль рискует косвенно легитимировать попытки России стереть и присвоить историю и культурную идентичность Украины.