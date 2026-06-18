Украина не заинтересована в польских МиГ-29 в нынешнем виде – Минобороны Польши

Украина на данный момент не проявляет заинтересованности в истребителях МиГ-29, которые находятся на вооружении Польши. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в интервью RMF FM, пишет УНН.

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Комментируя вопрос возможной передачи самолетов Киеву, чиновник отметил, что украинская сторона рассчитывает на более современные возможности этих истребителей.

«Я убежден, что украинцы хотели бы, чтобы эти МиГи были адаптированы к более современным боевым условиям» – сказал Залевский.

По его словам, дополнительным фактором является отсутствие договоренностей относительно финансирования возможной модернизации самолетов. Также продолжаются переговоры о сотрудничестве между Украиной и Польшей в сфере беспилотных технологий.

«Эти переговоры еще не завершены. Это скорее вопрос отрасли, а не Министерства обороны» – отметил заместитель министра.

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