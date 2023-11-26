Украина не имеет претензий к западным СМИ, которые опубликовали видео с работой ПВО в Киеве
Киев • УНН
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что съемки западных СМИ не раскрывают чувствительной информации об украинской противовоздушной обороне.
Западные издания Reuters и The Sun показали в сети кадры работы украинского ПВО. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил в эфире телемарафона, что на тех кадрах нет чувствительной информации, передает УНН.
Детали
Я видел видео там в конце концов ничего нет такого, чтобы могло вызвать беспокойство
По его словам, главное чтобы в видео не было информации о расположении украинских подразделений ПВО.
Если там нет в этом видео чувствительной информации. То есть откуда вылетают ракеты, именно локация сил и средств противовоздушной обороны, то в принципе ничего здесь страшного нет. В небе взрывы, уничтожаются средства противника. Поэтому здесь претензий особых к этому нет
Контекст
Британские издания Reuters и The Sun опубликовали уникальные фото и видео работы ПВО во время самой масштабной атаки шахедов на Киев в ночь на субботу, 25 ноября.
Напомним
Сегодня украинская противовоздушная оборона сбила 8 из 9 атакующих беспилотников-камикадзе "шахед", запущенных российскими войсками, в том числе один в Киевской области.
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Украина не имеет претензий к западным СМИ, которые опубликовали видео с работой ПВО в Киеве
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что съемки западных СМИ не раскрывают чувствительной информации об украинской противовоздушной обороне.
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